Live ab 20 Uhr: Überraschungsteam Marokko fordert Weltmeister Frankreich

Frankreich kämpft um die Chance, als erste Mannschaft seit 60 Jahren den Titel bei der Fußball-Weltmeisterschaft erfolgreich zu verteidigen. Die Franzosen treffen im Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr/live ORF 1) in Al Khor auf Marokko und sind vor der defensivstarken Überraschungsmannschaft gewarnt. Der Sieger bekommt es im Finale am Sonntag (16.00 Uhr) mit Argentinien zu tun. Der Liveticker startet um 20 Uhr:

