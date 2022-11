Ein magischer Moment von Lionel Messi reichte Argentinien – von weltmeisterlicher Form war der zweifache Titelträger zwar auch beim 2:0 gegen Mexiko weit entfernt, zumindest die Richtung scheint vor dem Showdown gegen Polen am Mittwoch aber zu stimmen. "Weil es nun wieder nur an uns liegt", erklärte Messi, um den sich danach alles drehte. Der 35-Jährige kündigte nun "eine andere Weltmeisterschaft für uns" an, vier Tage nach dem blamablen 1:2 gegen Saudi-Arabien.