Lionel Messi fährt seine Krallen aus

Der 35-Jährige stellte sich vor die niederländische Trainerbank und hielt sich die Hände hinter die Ohren – ihm waren zuvor Aussagen von Bondscoach Louis van Gaal sauer aufgestoßen.

Nach dem Match legte sich Messi mit Doppel-Torschütze Wout Weghorst, von dem sich die Argentinier gereizt gefühlt hatten, an. "Was schaust du so, Dummkopf", rief Messi gleich zweimal während eines TV-Interviews. Selbst der argentinische Reporter war irritiert und versuchte, Messi zu besänftigen: "Ruhig, ruhig!"

