Liebesentzug: Jetzt zeigt Europa der FIFA die Gelbe Karte

Die Drohung der FIFA, dass jeder mit der für Vielfalt und Toleranz stehenden "One Love"-Kapitänsschleife auflaufende Spieler mit einer Gelben Karte bestraft werde, hat gestern bei der Fußball-WM in Katar die Wogen hochgehen lassen. Die sieben europäischen Verbände, die sich am Wochenende für die Verwendung dieser Schleife ausgesprochen hatten, zeigen jetzt ihrerseits dem Weltverband die Gelbe Karte.