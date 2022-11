Geht es nach einem Team bestehend aus internationalen Forschern, ist der Weltmeister klar – Brasilien ist statistisch gesehen der große Turnierfavorit. Ein ehemaliger LASK-Angreifer drückt die Daumen: Joao Victor, der über die Stationen Wolfsburg und Al Jazira nun wieder in seiner Heimat bei Botafogo Rio de Janeiro stürmt. Der 28-Jährige erzählt im OÖN-Interview von der WM-Stimmung in Brasilien und seinen Erinnerungen an Österreich.