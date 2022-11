Ein Hauch von Magie in Gelb-Blau: Brasilien besiegte Serbien mit 2:0

Brasilien ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die "Selecao“, die sich mit fünf Titeln Fußball-Rekord-Weltmeister nennen darf, bezwang Serbien zum Abschluss der ersten Runde in der Gruppenphase 2:0 (0:0). Die Nummer 1 der FIFA Weltrangliste hatte die größte Bühne in Katar als Spielwiese angeboten bekommen – vielleicht schon als Vorgeschmack auf das Finale am 18. Dezember.

An die 88.103 Fans heizten im Lusail Iconic Stadion die Atmosphäre an, die vielen überwiegend in Gelb-Blau gekleideten Anhänger der nun bereits 16 Matches in Folge unbesiegten "Zauberer vom Zuckerhut“ mussten sich jedoch in Geduld üben.

Eine Stunde war von Magie wenig zu sehen, dann zündete Brasilien den Turbo. Das muss auch der Anspruch der Mannschaft von Teamchef Tite, der nach der Endrunde abtritt, sein. Der 61-Jährige hatte neun Stürmer in seinen WM-Kader berufen, in der Startelf standen mit Neymar, Raphinha, Vinicius Junior und Richarlison Weltklasse-Offensivkräfte. Wobei Letzterer dem Match zweifelsfrei seinen Stempel aufdrückte.

Nachdem Alex Sandro mit seinem Warnschuss Aluminium geküsst hatte (60.), dribbelte sich Neymar in den Strafraum, den von Serbiens Goalie Vanja Milinkovic-Savic nur kurz abgewehrte Schuss von Vinicius Junior wurde zur Beute von Richarlison, der in der Mitte abstaubte. In der 62. Minute war der Bann gebrochen und die Handbremse gelöst.

Das 2:0 (73.) allein war das Eintrittsgeld wert. Vinicius Junior, David Alabas Kollege bei Real Madrid, bediente Richarlison, der in der "Box“ alle Zeit der Welt hatte, um sich den Ball herunterzunehmen und selbigen per Seitfallzieher traumhaft schön im linken Eck zu versenken.

Auf den Tottenham-Stürmer ist Verlass, er trifft im Nationalteam fast nach Belieben. Der 25-Jährige, der im Sommer um 58 Millionen Euro vom FC Everton nach London wechselte, hat nach 39 Länderspielen 19 Tore zu Buche stehen. Von einer Ende Oktober erlittenen Wadenverletzung war nichts mehr zu sehen. "Ein guter Start in ein großes Turnier ist extrem wertvoll, wir wollen in dieser Tonart weitermachen“, sagte Richarlison.

Der Sieg hätte noch höher ausfallen können, Serbien stemmte sich mit einer kompakten Defensive und einem Schuss Härte (lange) dagegen, in der Vorwärtsbewegung gelang ohne den angeschlagenen Juventus-Star Filip Kostic aber herzlich wenig. Brasiliens Torhüter Alisson musste keinen einzigen Schuss halten.

Superstar Neymar hat sich beim Match offenbar am Fußgelenk verletzt:

