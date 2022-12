Japan hat sich Respekt erkämpft

Der Gegner ist jedenfalls gewarnt: "Wenn jemand Spanien und Deutschland schlägt, kann das kein Zufall sein", erklärte Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic.

Die Japaner haben ihre bisherigen drei Achtelfinalspiele allesamt verloren. Die Niederlage vor vier Jahren in Russland gegen Belgien hängt besonders nach, da man nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3 ausschied. "Mir kommen immer noch einzelne Szenen in den Kopf. Die vergangenen vier Jahre waren sehr hart", erzählte Außenverteidiger Yuto Nagatomo. Gegen Kroatien will man nun Geschichte schreiben. "Ich denke, wir haben eine große Chance, zu gewinnen", erklärte Mittelfeldspieler Daichi Kamada.

Japan hat im Turnierverlauf den wenigsten Ballbesitz angesammelt. "Das ist der ausdauerndste und hartnäckigste Gegner", erklärte Dalic. Diese Tugend soll sein Team spiegeln. "Sie werden die Philosophie der Samurai-Krieger anwenden. Das werden wir auch."