In dieser Auswahl will keiner sein: Das Team der WM-Abwesenden

Es ist eine Mannschaft, mit der man durchaus bei einer Weltmeisterschaft in Katar ganz weit vorne landen könnte: Die Auswahl der Abwesenden bei der am Sonntag beginnenden Endrunde ist groß. Und es gibt keinen Spieler, der sich in diesem Team gerne freiwillig aufstellen würde.

Tor

Gianluigi Donnarumma (27) (Italien | Marktwert 50 Mio. Euro)

Immerhin ist der 27-Jährige im Gegensatz zur Vorsaison bei seinem Klub Paris Saint-Germain die unumstrittene Nummer eins – die verpasste WM mit Italien ist für den Schlussmann nach dem EM-Titel im Vorjahr aber natürlich ein Tiefschlag.

Verteidigung

Milan Skriniar (27) (Slowakei | 60 Millionen Euro)

Platz drei mit der Slowakei in der Qualifikation war zu wenig, um erstmals an einer WM teilzunehmen. Auch in der Meisterschaft läuft es für Skriniar bei Titelverteidiger Inter Mailand nicht optimal.

David Alaba (30) (Österreich | 55 Millionen Euro)

Schade, dass Alaba in dieser Liste aufscheint – es ist der einzige Schönheitsfehler nach einer perfekten Saison mit Meistertitel und Champions-League-Sieg bei Real Madrid.

Reece James (22) (England | 70 Millionen Euro)

Der Chelsea-Verteidiger war auch im Nationalteam bereits eine Säule. Seine Zerrung der Kniesehne schmerzt auch den englischen Teamchef Gareth Southgate.

Mittelfeld

Paul Pogba (29) (Frankreich | 35 Millionen Euro)

Auch wenn der 29-Jährige seinen Mitspielern das Leben nicht immer leicht macht: Die französische Mannschaft hätte ihren am Meniskus verletzten Strategen wohl lieber dabei gehabt. Für Juventus Turin spielte er seit seinem Wechsel von Manchester United noch keine Minute.

N’Golo Kante (31) (Frankreich | 30 Millionen Euro)

Der Chelsea-Stabilisator ist der zweite schmerzhafte Ausfall für die Franzosen. Er muss wegen Knieproblemen passen.

Marco Verratti (30) (Italien | 50 Millionen Euro)

Der 30-Jährige teilt das Schicksal von Gianluigi Donnarumma, seinem italienischen Landsmann und Klubkollegen bei Paris Saint-Germain: Wenn eine WM gespielt wird, dann ist Italien wie schon 2018 nicht dabei.

Franck Kessie (25) (Elfenbeinküste | 35 Millionen Euro)

60 Länderspiele hat der FC-Barcelona-Akteur für die Elfenbeinküste absolviert. Sein 61. wird er nicht bei der WM bestreiten.

Haaland hat Pause. Bild: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Angriff

Erling Haaland (22) (Norwegen | 170 Millionen Euro)

Das Los des falschen Reisepasses: Der Norweger wird auf Klubebene mit Manchester City viel gewinnen. Ein Titel für sein Heimatland wird sich für den Torjäger aber kaum ausgehen.

Mohamed Salah (30) (Ägypten | 80 Millionen Euro)

Der Ägypter teilt das Haaland-Schicksal, wenngleich er aktuell auch mit Liverpool von Pokalen und Titeln weit entfernt ist.

Victor Osimhen (23) (Nigeria | 70 Millionen Euro)

Der SSC Neapel ist vor allem dank der Treffer des Mittelstürmers unangefochtener Tabellenführer der Serie A. Der Nigerianer kann sich in Ruhe darauf vorbereiten, sein Team zum ersten Meistertitel seit der Ära von Diego Maradona zu schießen.

