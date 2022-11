Homosexualität als „geistiger Schaden“: Skandal-Aussagen von Katars WM-Botschafter

Die Äußerung fiel in einem Interview in der ZDF-Dokumentation „Geheimsache Qatar“ von Jochen Breyer und Julia Friedrichs, die an diesem Dienstag (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird. Schon am Montagabend wurde im „heute-journal“ der Ausschnitt mit den Aussagen Salmans gezeigt.

Der frühere Nationalspieler sagt in einem Beitrag aus dem Doku-Material: „Viele Dinge werden ins Land kommen. Lass uns über Schwule reden. Das Wichtigste ist doch: Jeder wird akzeptieren, dass sie hierherkommen. Aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.“

Dann kam es zu den verbalen Entgleisungen: Er habe vor allem Probleme damit, wenn Kinder Schwule sähen, sagte Salman. Denn diese würden dann etwas lernen, was nicht gut sei. Anschließend fiel die Aussage, mit der er Homosexuelle als geisteskrank bezeichnete. In seinen Augen sei Schwulsein „haram“, also eine Sünde. Ebenfalls zu sehen: Der Pressesprecher des WM-Organisationskomitees, der das ZDF-Team bei den Dreharbeiten begleitete, bricht das Interview unmittelbar nach diesen Salman-Sätzen ab.

Fifa betont: Alle willkommen

Homosexualität ist im islamistischen Katar verboten und kann nach der geltenden Scharia-Gesetzgebung mit bis zu sieben Jahren Kerker und Peitschenhieben bestraft werden. Die Turnierorganisatoren und die Fifa hatten zuletzt mehrfach betont, dass alle Fans bei der WM in Katar willkommen seien.