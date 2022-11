Deutschland ist zwar bei der WM 2022 in Katar noch sieglos, aber guten Mutes, den Sprung in das Achtelfinale zu schaffen. Dafür braucht es am Donnerstag (20 Uhr) einen Sieg über Costa Rica und Schützenhilfe der Spanier, die gegen Japan nicht verlieren sollten. "Wir wissen, dass wir den ersten Schritt gemacht haben", sagte DFB-Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1:1 gegen Spanien, das trotz bester Sendezeit nur knapp 17,05 Millionen TV-Konsumenten via ZDF gesehen haben.