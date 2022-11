Gianni Infantino: Er hat viel zu verlieren

Es ist eine erste in Zahlen gegossene Konsequenz dieser Fußball-WM in Katar: Nur 9,23 Millionen Menschen sahen in der deutschen ARD das 1:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan. Vor vier Jahren war es beim deutschen Auftaktspiel der WM in Russland gegen Mexiko im ZDF mit 25,97 Millionen noch fast das Dreifache gewesen.