Belgien besiegte Kanada: "Rote Teufel" mit Glück und Courtois

Belgiens goldene Generation hat ihren Zenit vielleicht schon überschritten, trotzdem gehört das Ensemble um Thibaut Courtois (30), die Abwehr-Routiniers Toby Alderweireld (33), Jan Vertonghen (35), Eden Hazard (31) Axel Witsel (33) oder Kevin De Bruyne (31) dem erweiterten WM-Favoritenkreis an. Dieser Rolle wurden die "Roten Teufel" am Mittwoch im Ahmad bin Ali Stadion zu Al Rayyan nur ergebnistechnisch gerecht. Belgien, Zweiter in der FIFA Weltrangliste, behielt gegen Kanada, die Nummer 41, nicht unglücklich mit 1:0 (1:0) die Oberhand.

Zum Matchwinner avancierte Fenerbahce-Stürmer Michy Bat-shuayi, der an Stelle von Romelu Lukaku (Oberschenkelverletzung) in der Startelf aufgetaucht war und in der 44. Minute das einzige Tor des Abends erzielte. Dass die aufopferungsvoll kämpfenden und auch spielerisch überzeugenden "Ahornblätter" leer ausgingen, lag zum einen am überragenden Real-Madrid-Torhüter und David-Alaba-Klubkollegen Courtois, zum anderen an der eigenen Abschlussschwäche.

Michy Batshuayi traf zum 1:0 Bild: (APA/AFP/JEWEL SAMAD)

Kanada gab 20 Schüsse ab (Belgien sieben), die größte Chance ließ Alphonso Davies ungenützt. Der FC-Bayern-Star scheiterte beim Stand von 0:0 vom Elfmeterpunkt an Courtois (11.). Bei zwei weiteren strittigen Situationen im Strafraum blieb die Pfeife von Schiedsrichter Janny Sikazwe aus Sambia stumm, auch der VAR schritt nicht ein. Ganz astrein war das definitiv nicht.

