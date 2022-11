Fußball-WM-Geschichte: Die "Schande von Gijon"

Die Deutschen schafften es sogar bis ins Finale, das Italien mit 3:1 gewann und als zweites Land nach Brasilien zum dritten Mal den WM-Pokal holte.Madrid/Doha. Die mathematischen Voraussetzungen vor dem 25. Juni 1982 in Gijon waren denkbar einfach. Österreich konnte sich nach den Siegen gegen Chile (1:0) und Algerien (2:0) eine Niederlage mit einem Tor leisten, die Deutschen mussten gewinnen. Als Horst Hrubesch die DFB-Elf in der 11. Minute in Führung köpfelte, war die für beide Teams zielführende Konstellation erreicht.

Unendlich lange 80 Minuten schoben sich die Spieler beider Mannschaften in einem Nicht-Angriffs-Pakt den Ball zu, ohne ernsthaft ein Tor erzielen zu wollen. 41.000 Zuschauer im Estadio El Molinon winkten zum Zeichen ihres Missfallens mit weißen Tüchern, algerische Fans auf der Tribüne wedelten mit Geldscheinen. Es reichte beiden Mannschaften zum Aufstieg in die zweite Runde auf Kosten von Algerien, dem die Sensation gegen Deutschland (2:1) nichts nützte. Bei Punktegleichheit der drei Teams entschied die Tordifferenz gegen die Afrikaner.

In der Zwischenrunde war für die von Georg Schmidt und Felix Latzke betreuten Österreicher (u.a. mit Prohaska, Krankl, Pezzey, Koncilia, Schachner) aber Endstation. Einer 0:1-Niederlage gegen Frankreich folgte ein 2:2 gegen Nordirland.

Das Turnier, das erstmals mit 24 Mannschaften gespielt wurde, hatte auch einen zweiten negativen Höhepunkt. Und wieder war Deutschland involviert. Im Halbfinale gegen Frankreich streckte Torhüter Toni Schumacher den Franzosen Patrick Battiston aus vollem Lauf im Stile eines Kung-Fu-Kämpfers brutal nieder. Der Stürmer war bewusstlos, verlor drei Zähne, erlitt eine Gehirnerschütterung und Wirbelverletzungen. "Ich zahl ihm die Jacketkronen", meinte der Schlussmann, der nicht ausgeschlossen wurde, zunächst rüpelhaft - ehe er Wochen später nach Frankreich reiste, um sich bei Battiston zu entschuldigen.

Deutschland holte schließlich in der Verlängerung einen 1:3-Rückstand auf und qualifizierte sich im Elfmeterschießen für das Finale. Dort wartete Italien. Die "Squadra Azzurra" quälte sich mit drei Unentschieden gegen Polen, Kamerun und Peru durch die erste Runde, warf in der zweiten Runde Titelverteidiger Argentinien mit dem jungen Diego Maradona (2:1) und Favorit Brasilien (3:2) aus dem Bewerb und eliminierte im Halbfinale Polen mit 2:0.

Das Endspiel wurde zur klaren Angelegenheit für die Italiener, die sich nach 1934 und 1938 zum dritten Mal den Titel holten. Beim 3:1-Erfolg gelang Paul Breitner erst in der 83. Minute der Ehrentreffer.

Entscheidend war, dass Italiens Stürmerstar Paulo Rossi im Finish des Turniers seine Torgefährlichkeit wieder gefunden hatte und schließlich mit sechs Treffern Torschützenkönig und auch zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Seine Nominierung durch Teamchef Enzo Bearzot hatte allerdings viel Staub aufgewirbelt, war doch Rossi wegen seiner Verwicklung in einen Wettskandal für zwei Jahre gesperrt, aber auf Betreiben von Bearzot rechtzeitig begnadigt worden. Torhüter Dino Zoff wurde bei seinem letzten von vier Endrunden-Turnieren mit 40 Jahren und 133 Tagen zum noch immer ältesten Fußball-Weltmeister.