Frankreich wird Protest gegen Tunesien-Spiel einlegen

Frankreich stieg trotz des 0:1 im letzten Gruppenspiel gegen Tunesien in das Achtelfinale der Fußball-WM in Katar auf. Dennoch wird der französische Verband gegen die Wertung des Spiels Protest einlegen.

Grund sind die Entscheidungen des Schiedsrichters Matt Conger in den Schlussminuten. In diesen hat der Neuseeländer den Ausgleich der Franzosen durch Antoine Griezmann zunächst anerkannt, das Spiel abgepfiffen und dann den Tor-Entscheid nach einer Intervention des VAR zurückgenommen. Gemäß des Regelwerks darf ein Treffer nach dem Schlusspfiff aber nicht mehr annulliert wird, erklärt Frankreichs Verband, der innerhalb der vorgeschriebenen 24 Stunden offiziell Protest einlegen will.

Auch ein 1:1-Endstand zwischen Frankreich und Tunesien wird am Aufstieg Frankreichs sowie Australien nichts mehr ändern.