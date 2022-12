FIFA überdenkt Modus für WM 2026

Folge 5: Was bleibt?

Nach dem Finale am 18. Dezember wird die Fußball-WM in Katar Geschichte sein. Was von dieser umstrittenen Weltmeisterschaft bleiben wird und warum die fortschreitende Kommerzialisierung zur Gefahr für den Spitzenfußball wird, hören Sie in Episode 5 von "Licht und Schatten", dem WM-Podcast der OÖN.