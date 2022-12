FIFA bestätigte Tod eines Bauarbeiters während der Fußball-WM

Die FIFA bestätigte den Bericht am späten Mittwochabend. Der Weltverband sei "zutiefst betrübt über diese Tragödie", teilte ein Sprecher mit.

Weitere Aussagen über den Unfall könne man erst treffen, wenn mehr Informationen bekannt seien, so die FIFA. "The Athletic" zufolge ermittelte in dem Fall die katarische Regierung. Dies bestätigte wiederum das Organisationskomitee am Donnerstag.

Der Verunglückte soll in einen Unfall mit einem Gabelstapler verwickelt gewesen sein. Beim Sturz von einer Rampe sei er mit dem Kopf auf Beton aufgeschlagen. Sollten die Sicherheitsprotokolle nicht eingehalten worden sein, so ein Offizieller gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, werde dies zu rechtlichen Folgen und einer beträchtlichen finanziellen Strafe für das betreffende Unternehmen führen.

WM-Podcast: Seit der WM-Vergabe sind in Katar viele Arbeitsmigranten bei Bauprojekten für die Weltmeisterschaft gestorben. Warum sie im Emirat bei extremer Hitze arbeiten mussten und wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden, hören Sie in Episode 3 von "Licht und Schatten", dem WM-Podcast der OÖN.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.