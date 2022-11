Für kurze Zeit war Argentinien das Gespött der Fußball-Welt. Nach der unerwarteten 1:2-Niederlage gegen Saudi-Arabien am Dienstag bei der WM in Katar war von den "Abseits-Gauchos" die Rede, da die Elf um Superstar Lionel Messi immer wieder in die Falle der Saudis tappte und deswegen um gleich drei Treffer umfiel. "Unglaublich, aber wahr", schrieb in der Heimat die Sportzeitung "Olé" über den Umfaller. "Und jetzt?", fragte "La Nación".