"Es ist höchste Zeit, Ronaldo in Ruhe zu lassen", betonte Teamchef Fernando Santos am Freitag. An der Favoritenrolle der Portugiesen ändert das alles freilich nichts, auch wenn Santos klarstellte: "Es wird kein einfaches Spiel für Portugal." Ob sein Superstar gegen Marokko wieder in die Startelf zurückkehren wird, ließ er offen. "Jeder Spieler, der nicht spielt, ist nicht glücklich. Wir Trainer müssen damit umgehen", sagte Santos, der wohl kaum an Goncalo Ramos, dem dreifachen