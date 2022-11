Englands Teamchef ernannte Pogatetz einst zum Kapitän

Was planen Englands Teamchef Gareth Southgate und der US-Trainer Gregg Berhalter vor dem heutigen Duell in Gruppe B (20 Uhr, ORF 1)? Emanuel Pogatetz wird es ahnen können – beide waren Weggefährten in der aktiven Karriere des jetzigen Co-Trainers von Zweitligist St. Pölten.