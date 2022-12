Englands Profis sprechen sich für Southgate aus

England scheiterte im Viertelfinale an Frankreich und muss damit weiter seit 1966 auf einen Titelgewinn warten. Geht es nach den Spielern, soll Teamchef Gareth Southgate trotzdem im Amt bleiben.

"Er war brillant für uns. Es gibt viel Kritik, die nicht gerechtfertigt ist. Er hat uns so weit gebracht, weiter, als das die Leute erwarten konnten", sagte Mittelfeldspieler Declan Rice. Auch Abwehrspieler Harry Maguire lobte den 52-Jährigen, der 2016 die "Three Lions" übernommen hatte: "Wir Spieler lieben Gareth, er war großartig zu jedem von uns."

In der Öffentlichkeit war der Rückhalt vor der WM nicht ganz so groß gewesen. Nach dem sieglosen Abstieg aus der Nations League wurde noch im September darüber spekuliert, ob nicht Thomas Tuchel schon vor der Endrunde übernehmen solle. Auch jetzt wird der Deutsche als Nachfolger ins Spiel gebracht – aber inzwischen nur noch, falls Southgate abtritt. Der Teamchef selbst will keinen schnellen Entschluss fassen. "Ich brauche Zeit, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr emotional. Man hat so viele unterschiedliche Gefühle bei so einer WM. Es kostet so viel Energie, enorm viel Energie."

Brasilien buhlt um Ancelotti

Brasilien muss nach dem Abgang von Tite den Teamchefposten neu besetzen. Medien berichten, dass Carlo Ancelotti der Wunschnachfolger des Verbandes sei. Bei einer Kontaktaufnahme im Oktober habe der Italiener Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Der 63-Jährige steht noch bis 2024 bei Real Madrid unter Vertrag. Im Sommer hatte er angekündigt, danach seine Karriere zu beenden.

