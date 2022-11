Ein spezielles Spiel für Breel Embolo

Wer dieses Duell verliert, dem droht das frühe Aus, warten dann doch Mitfavorit Brasilien sowie Serbien. Bei den stärker einzuschätzenden Eidgenossen trifft Breel Embolo auf sein Mutterland. Für den Stürmer vom AS Monaco wird es ein emotionales Match. "Meine Mutter und mein Vater kommen von dort, meine Familie, die meisten von ihnen sind von dort. Also ist es ein besonderes Spiel für mich und meine Familie", sagte der 25-Jährige, der in Kameruns Hauptstadt Yaounde geboren wurde. Im Alter von fünf Jahren war Embolo nach Frankreich gezogen, bevor er in die Schweiz übersiedelte. 2014 erhielt er die Staatsbürgerschaft.