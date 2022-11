"Ein schwerer Schlag für uns alle": Messi forderte nach Blamage Zusammenhalt

"Jetzt müssen wir zeigen, dass wir eine echte Mannschaft sind", forderte Messi. Der Offensivstar absolviert in Katar die fünfte und letzte WM seiner Karriere und träumt weiterhin vom ersten Titelgewinn. Dieser ist nach der überraschenden Auftaktniederlage allerdings in weiter Ferne. Argentinien muss erstmals seit 20 Jahren wieder das Aus schon in der Gruppenphase fürchten.

"Es ist eine Situation, in der wir schon lange nicht mehr waren", sagte Messi und nannte die Niederlage gegen die furios kämpfenden Männer aus Saudi-Arabien einen "schweren Schlag für uns alle". Niemand bei den Argentiniern habe "damit gerechnet, so zu starten". 36 Spiele nacheinander hatte die Mannschaft zuvor nicht mehr verloren.

In Saudi-Arabien hat der Sensationssieg euphorische Reaktionen ausgelöst. Saudische Medien bejubelten einen "historischen Sieg" und ein "Heldenepos". Besonders gefeiert wurde der saudische Tormann Mohammed Alowais, der mit seinen Paraden den Sieg gegen den haushohen Favoriten gesichert habe.

"Tausend, tausend Glückwünsche, Ihr Helden", schrieb der saudische Sportminister Abdulaziz bin Turki Al-Faisal auf Twitter. Der Chef der saudischen Unterhaltungsbehörde, der einflussreiche Sportfunktionär Turki Al-Sheikh, gab den Eintritt zu drei Vergnügungsparks frei, um den Sieg zu feiern.