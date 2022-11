Es ist eine der umstrittensten Sportveranstaltungen der Geschichte, die am Sonntag im Al-Bayt-Stadion in Al Khor eröffnet wird: Gastgeber Katar kickt gegen Ecuador die 22. Fußball-WM an (17 Uhr, ORF 1). Sich auf das Sportliche zu konzentrieren fällt schwer – angesichts der Last an Themen, für die das Emirat vor allem in Europa heftig kritisiert wird, etwa Korruption, wackelige Menschenrechte und die Gastarbeiter-Problematik.