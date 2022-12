Ein brisantes Wiedersehen

Zwölf Jahre nach dem Viertelfinalspiel bei der Endrunde in Südafrika, als Luis Suarez mit einem unsportlichen Handspiel zum uruguayischen Volkshelden mutierte und Ghana die wohl bitterste Niederlage in der Geschichte einstecken musste, treffen die beiden Teams bei einer WM wieder aufeinander. In Johannesburg verhinderte Suarez im Viertelfinale 2010 wenige Sekunden vor dem Elfmeterschießen per Hand auf der Linie das sicher geglaubte Siegtor von Ghana. Asamoah Gyan vergab den Strafstoß und damit das erste Halbfinale einer afrikanischen Mannschaft. Im anschließenden Elfmeterschießen gewann Uruguay.

Die "Black Stars" brennen heute auf eine Revanche. Ein Sieg würde für den Achtelfinal-Aufstieg reichen. Uruguay, das bei der WM noch torlos ist, braucht einen Sieg und Schützenhilfe von Portugal im Parallelspiel gegen Südkorea. Uruguay hat bisher noch keine WM ohne einen erzielten Treffer beendet.