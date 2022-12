Die WM ist für Deutschland nach einem Krimi vorbei

Was für eine Dramatik! Die Fußball-Weltmeisterschaft ist für die deutsche Nationalmannschaft trotz des gestrigen 4:2-Sieges gegen Costa Rica zum zweiten Mal in Serie beendet. Denn das gleichzeitige 1:2 von Spanien gegen Japan machte einen Aufstieg der Deutschen praktisch unmöglich. Dafür hätte man mit sieben Toren Differenz gewinnen müssen. Die Spanier wurden zwar nur Zweiter, haben aber dafür eine hervorragende Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf. Und diese 90 Minuten plus sieben Minuten Nachspielzeit waren an Dramatik nicht mehr zu überbieten. Teilweise waren die Deutschen und Spanien gemeinsam ausgeschieden.

Fast zeitgleich gehen die Deutschen durch Serse Gnabry und Spanien im Parallelspiel gegen Japan mit 1:0 in Führung (10.). Damit läuft alles für die DFB-Elf, bei der Thomas Müller den Vorzug gegenüber Niclas Füllkrug erhält. 21.06 Uhr: Deutschland ist weg – und braucht ein Tor: Es rächt sich, dass die DFB-Auswahl nicht mehr Tore erzielt hat. Zwar wäre Japans 1:1-Ausgleich gegen Spanien durch Freiburg-Legionär Ritsu Doan noch kein Problem. Aber Deutschland müsste mindestens mit 2:0 gewinnen.

Nach einem 1:2-Rückstand gelang Deutschland zumindest noch der Sieg. Bild: APA/AFP/ODD ANDERSEN

21.21 Uhr: Deutschland bricht komplett weg: Es kommt noch schlimmer: Mit Yeltsin Tejedas Ausgleich zum 1:1 (58.)sind die Deutschen sogar wieder Letzter.

21.31Uhr: Deutschland rettet Spanien: Kai Havertz trifft zum 2:2 – damit retten die Deutschen zwar nicht sich selbst, dafür aber die Spanier, die jetzt auch selbst wieder mehr angreifen. Deutschland braucht noch ein Tor und den Ausgleich von Spanien.

Die Deutschen gehen durch Kai Havertz (85.) doch noch mit 3:2 in Führung, und erhöhen durch Niclas Füllkrug auch noch auf 4:2 (91.) – trotzdem hilft nur noch ein weiteres Tor der Spanier. 21.53 Uhr: Die WM ist für Deutschland endgültig vorbei: Das von Deutschland so herbeigesehnte Tor der Spanier kommt auch in den sieben Minuten Nachspielzeit nicht mehr. Und es fehlte auch der letzte Nachdruck. Die Deutschen sind draußen – und Spanien hat jetzt als Zweiter zudem eine hervorragende Ausgangsposition. Im Achtelfinale wartet Marokko, im Viertelfinale im schlimmsten Fall Portugal. Erst im Halbfinale würde man es mit Weltmeister Frankreich mit einem ganz großen Gegner zu tun bekommen. Das Spanien-Match ist bereits drei Minuten vor der Deutschland-Partie beendet, deshalb gehen die DFB-Spieler bereits im Wissen vom Feld, dass Spanien und Japan statt Deutschland weiter sind.

Am Ende war es für Deutschland und Costa Rica zu wenig. Bild: GEPA pictures

„Es ist ein Ohnmachtsgefühl“

Deutschland hat seinen Ruf als Turniermannschaft in den Wind geschossen. Der vierfache Fußball-Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014) ist zum zweiten Mal in Folge in der Gruppenphase gescheitert. Waren Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. 2018 in Kasan an Südkorea (0:2) gescheitert, so half gestern vor 67.054 Zuschauern in Al Khor nicht einmal ein 4:2-Sieg über Costa Rica. Die erhoffte spanische Schützenhilfe blieb aus, weil die Iberer Japan nach 1:0-Führung 1:2 unterlagen.

„Insgesamt haben wir sehr viel Aufwand betrieben. Es war nicht genug, um das Wunder, mit sieben Toren Differenz zu gewinnen, zu schaffen. Es ist ein Ohnmachtsgefühl. Man kann der Mannschaft heute und im Spanien-Spiel nichts vorwerfen, das ganze Unglück ist mit dem Ergebnis gegen Japan passiert“, sagte Müller und sprach die 1:2-Niederlage im ersten Gruppenmatch an.

Gewonnen und doch verloren: Thomas Müller schied aus. Bild: APA/AFP/INA FASSBENDER

„Die Enttäuschung ist enorm. Wir hatten eigentlich ein gutes Gefühl, dass wir angekommen sind im Turnier, dass es weit gehen könnte.“ Müller zog aus Eigeninitiative eine Karrierebilanz im DFB-Trikot, seine Worte deuteten auf einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft hin, auch wenn er sagte, dass er noch überlege.

Doppel-Torschütze Kai Havertz war ebenfalls bedient: „Wir müssen ehrlich zugeben, dass wir nicht damit gerechnet haben, dass Spanien gegen Japan verlieren würde.“ Ein 2:2-Unentschieden im Parallelmatch hätte Deutschland zum Weiterkommen genügt. War aber nicht so. „Mit so einer Qualität darf es uns nicht passieren, gegen Japan zu verlieren. Deshalb fliegen wir auch verdient nach Hause.“ Stephanie Frappart, die als erste Frau ein Männer-WM-Match leiten durfte, bleibt noch in Katar. Die Französin hat eine tadellose Leistung abgeliefert.