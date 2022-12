 Die Trends und Auffälligkeiten dieser Fußball-WM

Die WM in Katar hat bestätigt, aus welchen Modulen sich die Erfolgsformel im modernen Fußball zusammensetzt – unbedingter Glaube an den Erfolg, individuelle Klasse, Balance der Mannschaft, harte Arbeit, modernes Know-how in allen Bereichen plus zwei Faktoren, die bei noch so akribischer Spielvorbereitung nicht beeinflusst werden können: Nervenstärke und Glück in den entscheidenden Momenten des Spieles.