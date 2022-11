Bei Fußball-Weltmeisterschaften wurden in der Vergangenheit oft Topstars geboren. In Katar verabschiedet sich hingegen eine Reihe an Ausnahme-Kickern von der WM-Bühne. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind wohl zum letzten Mal bei einer WM-Endrunde dabei. Während Argentiniens 35-jähriger Star Messi bei Paris Saint-Germain noch immer zu den Leistungsträgern zählt, ist Portugals Torgarant Ronaldo bei Manchester United auf das Abstellgleis geraten.