Deutschlands Neustart: Keine Pflichtspiele bis zur Heim-EM

Nach dem frühen Scheitern bei der WM bleibt Deutschland nichts anderes übrig, als nach vorne zu schauen: 2024 hat die DFB-Elf bei der EM ein Heimspiel. "In spätestens vier Wochen heißt es wieder Attacke, denn Aufgeben ist niemals eine Option", schrieb Joshua Kimmich auf Instagram.

Beim Verband wird bis dorthin das zweite Vorrunden-Aus in Serie aufgearbeitet. So lange wie vor vier Jahren wird es diesmal nicht mehr dauern: 2018 meldeten sich Sportdirektor Oliver Bierhoff und der damalige Bundestrainer Joachim Löw erst einen Monat später zu Wort. "Wir haben einen Fahrplan entwickelt", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf diesmal. Am Mittwoch soll die große Analyse in Frankfurt stattfinden.

"Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land", hatte Neuendorf noch in Doha vor dem Rückflug nach Deutschland erklärt. Mit am Tisch soll Hans-Joachim Watzke sitzen. Dortmunds Geschäftsführer ist gleichzeitig DFB-Vizepräsident, er soll in Zukunft bei der Nationalmannschaft eine größere Rolle spielen. Das bedeutet gleichzeitig, dass Bierhoffs Rolle beschnitten wird.

1000. Länderspiel im Juni

Bundestrainer Hansi Flick soll der Niedergang der DFB-Elf nicht angeheftet werden. So wie es aktuell aussieht, wird er das deutsche Team auf die Heim-EM vorbereiten. Zwei Testspiele sind nach derzeitigem Stand zwischen dem 22. und 28. März geplant. Spielorte und Gegner stehen noch nicht fest. Das gilt auch für das danach folgende 1000. Länderspiel in der DFB-Historie, das im Terminfenster vom 16. bis 20. Juni gefeiert werden dürfte.

Bis zum Heimturnier vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stehen bei den Deutschen nur Freundschaftsspiele auf dem Programm. Mögliche Kontrahenten 2023 sind unter anderem England, Frankreich, Belgien oder Österreich, die in ihren Fünfer-Qualifikationsgruppen freie Termine haben. Insgesamt wird Flick – oder ein Nachfolger – zehn Testspiele im Jahr 2023 bestreiten. Weitere Doppeltermine sind im September, Oktober und November geblockt.