Deutschlands Gündogan mit heftiger Kritik an Mitspielern nach 1:2-Pleite

Es war die zweite große Blamage nach dem 1:2 von Argentinien gegen Saudi-Arabien: Nach Deutschlands 1:2-(1:0)-Ausrutscher gegen Japan steht die Mannschaft von Trainer Hansi Flick vor dem zweiten WM-Gruppenmatch am Sonntag gegen entfesselte Spanier (7:0 gegen Costa Rica) bereits extrem unter Druck.

Die Reaktionen nach dem Spiel waren hart, der Auftritt auf dem Platz war es nicht. Das begann bei der Geste vor dem Spiel: Die deutschen Nationalspieler hielten sich beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund. Es war als Zeichen der Haltung gegenüber der FIFA gedacht – wirklich beeindrucken konnte man damit niemanden.

Gleiches galt auch für das deutsche Spiel in der letzten halben Stunde. Davor war man vor allem an der eigenen Effizienz gescheitert. So meinte etwa Ilkay Gündogan, der die Deutschen per Elfmeter mit 1:0 (33.) in Führung gebracht hatte: "Wir haben es Japan zu einfach gemacht. Gerade das zweite Tor – ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren." Und der Manchester-City-Spieler kritisierte auch die Einstellung einiger Mitspieler: "Wir sind hier bei der WM. Es fehlte die Überzeugung. Man hatte das Gefühl, dass nicht jeder unbedingt den Ball haben wollte. Vorne hatten wir teilweise unfassbare Möglichkeiten."

Auch Teamchef Hansi Flick war nach dem Spiel geknickt. "Das ist brutal enttäuschend. Japan hat uns, was die Effizienz betrifft, klar geschlagen. Die individuellen Fehler dürfen nicht passieren. Ich lege Wert darauf, dass die Mannschaft die richtigen Schlüsse zieht und Verantwortung übernimmt."

Im Mittelpunkt war auch Torhüter Manuel Neuer gestanden. "Wenn man sich nicht zeigt, wenn man keine Pässe mit Aussage nach vorne gibt, dann kommt die Retourkutsche. Das haben wir uns selber eingebrockt. Japan hat daran geglaubt, dass hier etwas zu holen ist, und wir haben geglaubt, dass wir es über die Bühne bringen", sagte der Kapitän und Torhüter nach dem Spiel. In dieses war er mit jener Kapitänsschleife gegangen, die vom Fußball-Weltverband FIFA vorgegeben worden war. Auf der Tribüne trug dafür Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser die "One Love"-Binde. Deutschlands Verbandspräsident Bernd Neuendorf: "Die FIFA arbeitet mit Einschüchterung und Druck, das muss man zunächst konstatieren. Wir sind in der Opposition zur FIFA, das ist ganz wichtig, dass das hier deutlich wird. Wir müssen überlegen, welche Schlüsse wir daraus ziehen." Das gilt auch in sportlicher Hinsicht – am Sonntag wird es gegen die Spanier sicher nicht einfacher.

Oh, wie ist das schön: der Siegesjubel der Japaner nach dem 2:1 über Deutschland Bild: APA/AFP/ANTONIN THUILLIER

Das Land der aufgehenden Sonne feierte um Mitternacht

Aufgrund der Zeitverschiebung war es in Japan genau Mitternacht, als der historische 2:1-Sieg über Deutschland bei der WM in Katar amtlich wurde. Die Euphorie im Land der aufgehenden Sonne ist groß, dem ausgelassenen Jubel der Spieler auf dem Platz folgten allerdings eher zurückhaltende Wortmeldungen. Die Japaner wissen, was sie bei dieser WM wollen. Und das ist mehr als nur ein Gruppensieg, sei es auch ein so prestigeträchtiger wie jener gegen Deutschland.

„Es war mir egal, wer mein Gegenspieler ist“, meinte Sieg-Torschütze Takuma Asano, der beim VfL Bochum unter Vertrag steht und gestern eingewechselt wurde. Auch der Schütze des Ausgleichs zum 1:1, Ritsu Doan, kam von der Bank und verdient in der deutschen Bundesliga – beim SC Freiburg – sein Geld. Japan begann gestern mit fünf Deutschland-Legionären, Teamchef Hajime Moriyasu bewies ein glückliches Händchen, als er die beiden Torschützen in Halbzeit zwei ins Spiel brachte. Der 54-Jährige ist seit knapp zweieinhalb Jahren Trainer der Nationalmannschaft. Zuvor betreute er Japans Unter-23-Team. In seinem WM-Kader stehen insgesamt 19 Profis, die in europäischen Ligen kicken, acht davon spielen in Deutschland.

In der Weltrangliste stehen die Japaner auf Platz 24, für die WM haben sie sich als Gruppenzweite qualifiziert. Platz eins ging an Saudi-Arabien, das am Dienstag mit dem 2:1-Sieg über Argentinien überraschte. Japan hat seit 1998 keine WM-Endrunde mehr verpasst, 2018 scheiterte man im Achtelfinale an Belgien.