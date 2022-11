Der fünfte WM-Tag im Liveblog

Die Brasilien-Gruppe G startet am heutigen Donnerstag in die Fußball-WM in Katar. Für die Schweiz und Kamerun geht es zum Auftakt um 11 Uhr im direkten Duell in Al Wakrah um äußerst wichtige Punkte (Schweiz - Kamerun im Liveticker)

Um 20 Uhr startet Brasilien gegen Serbien. Ebenfalls heute im Einsatz: Die Spiele in der Gruppe H zwischen Uruguay und Südkorea (14 Uhr) und Portugal und Ghana (17 Uhr).