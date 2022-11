"Der WM-Ort Katar steht für die falschen Werte"

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam verabschiedete sich mit einem 3:0-Sieg über die Slowakei in die Winterpause. Nach der verpassten WM-Teilnahme stehen bis zum Herbst nur Testspiele auf dem Programm, ehe man in der zweiten Jahreshälfte in die Nations League startet.

Die am Wochenende in Katar beginnende Herren-WM steht während der aktuellen Pause nicht bei allen Kickerinnen im Terminkalender. Teamchefin Irene Fuhrmann wird das Turnier aus beruflichen Gründen genau verfolgen. "Ich werde mir die Spiele anschauen, weil es immer auch um die Benchmark im modernen Fußball geht. Da ist es egal, ob er von Männern oder Frauen gespielt wird, da kann man sich immer was abschauen."

Torfrau Manuela Zinsberger hatte bereits angekündigt, ganz auf die Fußball-WM zu verzichten. Stürmerin Nicole Billa macht es genauso und führte diesbezüglich einen anderen Grund ins Treffen. "Es tut mir unheimlich leid für die Sportler, aber für mich passt eine Fußball-WM nicht in die Winterzeit." Kapitänin Carina Wenninger wird zumindest einige Spiele sehen. "Man kann darüber streiten, ob man zu dem Zeitpunkt ein Turnier spielen muss. Aber es ist eine Riesenthematik und ich werde die WM ganz sicher verfolgen, weil ich auch in meiner Freizeit mit Freunden gemeinsam gerne Fußball schaue", sagte die AS-Roma-Abwehrspielerin. Sie wird während des Turniers genauso noch im Champions-League-Einsatz sein wie Sarah Zadrazil.

Die Bayern-Akteurin wird das Turnier verfolgen, aber nicht so aufmerksam wie andere Events. "Die Sportler können am wenigsten dafür. Die Kultur und Denkweise dort stehen nicht für Fußball. Es ist der falsche Ort, weil er für die falschen Werte steht und nicht für die, die der Fußball vermitteln sollte", meinte die 29-Jährige.