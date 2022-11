Der Senegal braucht einen Sieg

Der punktelose Gastgeber Katar verabschiedet sich via ORF 1 gegen die Niederlande (vier Zähler) aus dem Turnier, die "Oranjes" brauchen noch einen Punkt, um auf der sicheren Seite – sprich im Achtelfinale – zu sein. Memphis Depay, der in der Qualifikation mit zwölf Treffern bester Schütze war, könnte nach Verletzungspause erstmals in der Startelf stehen.

Endspiel-Charakter hat das Parallelmatch (live auf ServusTV) zwischen Ecuador (4) und dem Senegal (3), der mit ziemlicher Sicherheit gewinnen muss, um in die K.-o.-Phase einzuziehen. Dem Gegner aus Südamerika mit Top-Stürmer Enner Valencia reicht definitiv ein Remis, um zum zweiten Mal nach 2006 den Aufstieg zu schaffen.