Der Kopf sagt Frankreich, das Bauchgefühl Messi

Die Weltmeisterschaft geht in das große Finale – mit zwei Teams, die nicht nur für mich schon vor dem Anpfiff als Titelanwärter galten. "Wenn Sie mich fragen, welches Team Weltmeister wird, dann möchte ich wie folgt antworten: eine südamerikanische oder eine europäische Mannschaft – meine Favoriten sind Argentinien und Brasilien sowie England und der amtierende Weltmeister Frankreich." Das habe ich in meiner ersten WM-Analyse am 18. November geschrieben. Meine Antwort war natürlich