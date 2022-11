Also sprach Englands Stürmer-Legende Gary Lineker 1990 nach dem Ausscheiden im WM-Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Deutschland: "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer laufen 90 Minuten einem Ball hinterher und am Ende gewinnt immer Deutschland." Inzwischen gilt das Zitat nicht mehr: Am Sonntag steht bei der WM in Katar für die DFB-Elf gegen Spanien der Verbleib im Turnier auf dem Spiel (20 Uhr).