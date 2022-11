De Bruyne erklärt seinen Frust

In seiner Heimat wurde er zudem kritisiert, dass er mit Gesten seinen Frust offen zeigte. "Wir können nicht so spielen wie Manchester City", erklärte de Bruyne. "Frustriert das manchmal? Ja, das ist so."

Unzufriedenheit bewirkte Marokko schon beim 0:0 zum Auftakt bei den Kroaten. Deren Kapitän Luka Modric versprach am Sonntag gegen Kanada (17 Uhr, Servus TV) eine Steigerung: "Wir werden besser spielen."