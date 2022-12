Das sind die Achtelfinalisten bei der Fußball-WM

In Katar stehen Japan, Südkorea und Australien in der Runde der besten 16. Stark präsentiert sich bisher auch Afrika, schafften doch mit Senegal und Marokko erst zum zweiten Mal nach 2014 zwei afrikanische Mannschaften den Einzug in die K.o.-Runde.

Die Vorreiter Japan und Südkorea hatten sich 2002 bei der gemeinsam veranstalteten WM-Premiere auf dem asiatischen Kontinent für die K.o.-Phase qualifiziert. In Katar schafften beide den Achtelfinal-Einzug in ihrem jeweils letzten Gruppenspiel mit 2:1-Siegen gegen Spanien (Japan) bzw. Portugal (Südkorea). Australien bezwang ebenfalls am letzten Spieltag der Gruppenphase Dänemark mit 1:0. Die "Socceroos" waren nach der Qualifikation für die WM 2006 vom ozeanischen in den asiatischen Verband gewechselt, um dauerhaft auf höherem Niveau spielen zu können.

Im Vergleich mit den vorangegangenen WM-Turnieren verdankt sich der asiatische Aufstieg einer Schwäche der Teams aus Europa und vor allem Südamerika. Waren 2018 in Russland noch zehn europäische Mannschaften im Achtelfinale und vier aus Südamerika, sind es in Katar nur acht (Niederlande, England, Frankreich, Polen, Kroatien, Spanien, Schweiz und Portugal) beziehungsweise zwei (Argentinien, Brasilien). 2010 und 2014 mischten jeweils noch fünf Teams aus Südamerika in der entscheidenden Turnierphase mit.

Konstant im Vergleich zu Russland 2018 ist der Kontinentalverband Nord-, Südamerika und die Karibik geblieben. Damals wie in diesem Jahr gelang nur einer Nationalmannschaft aus dieser Region der Aufstieg in die K.o.-Phase. War es vor vier Jahren Mexiko, kamen diesmal nur die USA weiter. Bisheriger Höhepunkt für den CONCACAF-Verband waren drei Achtelfinal-Teilnehmer bei der WM 2014 in Brasilien.