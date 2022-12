Das Duell der Entfesselungskünstler

Der Glaube ist zurück, detto die Entschlossenheit und die Spielstärke. Argentinien, der Fußball-Weltmeister von 1978 und 1986, hat die Aufgabe nach der 1:2-Auftaktpleite gegen Saudi-Arabien mit Bravour gemeistert und letztlich doch souverän den Einzug in das Achtelfinale geschafft. Die "Albiceleste" um Lionel Messi wusste beim 2:0 gegen Polen zu gefallen – so sehr, dass das Stimmungsbarometer in der Heimat nach oben geschossen ist.

Geht es nach Umfragen, dann ist der Titel zum Greifen nah. Doch dafür muss Argentinien noch viermal gewinnen, zunächst einmal heute gegen jene Australier (20 Uhr, ORF 1), die sich ebenfalls von einer Niederlage im ersten Gruppenspiel (1:4 gegen Frankreich) erholt haben. Das zeigt: Beide Kontrahenten sind Entfesselungskünstler, sie wissen mit Drucksituationen umzugehen. Das sind beste Vorzeichen für die K.-o.-Phase.

"Ein absoluter Wahnsinn"

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni, mit 44 Jahren der Jüngste der 32 WM-Trainer, sparte nicht mit Kritik am Spielplan, der nicht in seinem Sinne ist. "Es ist ein absoluter Wahnsinn, dass wir als Gruppensieger nahezu zwei Tage und ein bisschen später schon wieder spielen müssen", beklagte sich Scaloni. Die "Socceroos" kommen auch nur auf eine um vier Stunden längere Pause, das sollte eigentlich nicht ins Gewicht fallen.

Die Australier leben vom Kollektiv, sie haben nicht ansatzweise einen Ausnahmekönner wie Messi in ihren Reihen. Der 35-Jährige spielt ein sehr auffälliges Turnier und versteckt sich auch nicht, wenn es – wie gegen Mexiko – eine Spur härter wird. Jetzt steht "La Pulga" vor dem 1000. Pflichtspiel seiner Profikarriere, das ihm der "Underdog" versalzen will. "Wir sind ein Team, das eine Nation vereint. Wir holen alles aus uns heraus", versicherte Teamchef Graham Arnold.