Brasilien bangt um Knöchel der Nation: Tränen bei Neymar nach Auswechslung

Nach seiner Auswechselung gegen Serbien setzte sich Brasiliens Superstar Neymar auf die Bank und weinte: Schon wieder hat es ihn erwischt. In der 67. Minute hatte sich der 30-Jährige am Sprunggelenk verletzt, erst in der 80. Minute ging er vom Platz.

Mit einer dicken Schwellung am rechten Bein humpelte Neymar in die Kabine, während seine Kollegen den gelungenen WM-Auftakt mit den Fans feierten.

Der Paris-Kicker ist nach Katar gereist, um im dritten Anlauf die Selecao zum WM-Titelgewinn zu führen. Doch nun droht das nächste Neymar-Drama bei einer Großveranstaltung. Wie 2014 bei der Heim-WM, als er sich im Viertelfinale gegen Kolumbien (2:1) am Rücken verletzte, im Halbfinale gegen Deutschland (1:7) fehlte. Vier Jahre später warf ihn drei Monate vor der WM in Russland ein Fußbruch zurück, er reiste nicht in Top-Verfassung zum Turnier, flog im Viertelfinale gegen den späteren WM-Dritten Belgien (1:2) raus. Und auch 2019, als Brasilien erstmals seit 2007 die Südamerika-Meisterschaft und somit ihren letzten großen Titel holte, fehlte Neymer wegen einer wenige Tage vor dem Turnier erlittenen Sprunggelenk-Verletzung.

So arbeitet Brasilien am Neymar-Comeback

Nationalmannschaftsarzt Rodrigo Lasmar erklärt, wie der PSG-Star jetzt wieder fit werden soll. „Wir haben schon auf der Bank während des Spiels mit der Behandlung begonnen. Der Knöchel wurde gekühlt, damit die Schwellung nicht noch größer wird.“ Die Physiotherapeuten kümmern sich im Mannschafts-Quartier jetzt rund um die Uhr um den „Knöchel der Nation“. Der wird weiter permanent gekühlt, damit die Schwellung zurückgeht. Röntgenbilder sollen außerdem Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Dazu bekommt Neymar entzündungshemmende Mittel zur Schmerzlinderung.

Auf Instagram schrieb Neymar noch in der Nacht: „Schweres Spiel, aber es war wichtig zu gewinnen. Glückwunsch ans Team. Der erste Schritt ist getan. Es fehlen noch sechs.“ Fraglich nur, ob der Superstar da auf dem Platz stehen wird…