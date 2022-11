Auf dem Scheideweg?

Nicht einmal 24 Stunden nach der argentinischen Trauer am zweiten Todestag von Diego Maradona droht den stolzen Südamerikanern der kollektive WM-Leidensgipfel. Bei einer Niederlage heute (20 Uhr, ORF 1) gegen Mexiko wäre die "Albiceleste" nach nur zwei Gruppenspielen gescheitert – so früh wie noch nie in der Ära Lionel Messi, die damit auch noch ihr unrühmlichstes Weltmeisterschaftsende nehmen würde.

"Tot" hätten sie sich in der Kabine nach dem blamabel-bitteren 1:2 gegen den Außenseiter Saudi-Arabien gefühlt, berichtete Messi. Für die Unsterblichkeit in den Herzen seiner Landsleute wie bei Maradona wird das 167. Länderspiel des großen Stars zu einem der wichtigsten seiner Karriere: "Es ist Zeit zu zeigen, wie stark wir wirklich sind", forderte der 35-Jährige – sich eingeschlossen.

Der Verband veröffentlichte ein Lied, das einem emotionsgeladenen Schwur von ganz Fußball-Argentinien gleichkommt: "Wohin du auch gehst, ich folge dir überall", heißt es darin. Wie Maradona den WM-Pokal 1986 küsst, darf im Video natürlich nicht fehlen. Unterdessen spekulierten argentinische Medien, dass Teamchef Lionel Scaloni die halbe Mannschaft tauschen könnte. Die Tageszeitung "La Nacion" rief bereits die "Operation Scaloni" aus. Dass bei den Mexikanern mit Gerardo Martino ein gebürtiger Argentinier und ehemaliger Teamchef der "Albiceleste" auf der Bank sitzt, macht die Angelegenheit noch brisanter.