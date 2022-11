Casemiro schießt Brasilien ins WM-Achtelfinale

Brasilien ist nach dem zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel vorzeitig für das Achtelfinale der Fußball-WM in Katar qualifiziert.

Die Südamerikaner, die auf ihren verletzten Superstar Neymar verzichten mussten, besiegten am Montag die Schweiz in einem chancenarmen Spiel 1:0. Das „Goldtor“ erzielt Mittelfeldspieler Casemiro in der 83. Minute mit einem Außenristschuss.

Zuvor war bereits ein Treffer von Vinicius wegen Abseits annulliert worden.

Im weiteren Spiel der Gruppe G hatten sich zuvor Kamerun und Serbien 3:3 getrennt. Die Brasilien (6 Punkte) vor der Schweiz (3), Kamerun (1) und Serbien (1).

Ein ausführlicher Spielbericht folgt in Kürze...