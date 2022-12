"Für solche Spiele lebt man im Fußball, solche Highlights gibt es nicht oft", sagt der Schweizer Fußball-Nationaltrainer Murat Yakin vor dem heutigen brisanten WM-Gruppenfinale gegen Serbien (20 Uhr, ORF 1) im Stadion 974 in Doha. Die politische Komponente dieses Duells lässt sich nicht von der Hand weisen, zu viel ist vorgefallen am 22. Juni 2018 in Kaliningrad, wo die Eidgenossen die Serben bei der WM in Russland mit unliebsamen Nebengeräuschen nach frühem Rückstand 2:1 bezwangen.