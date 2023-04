Zwei Bankwärmer sollen Steyr Erfolg zurückbringen

STEYR. Kann der SK Vorwärts Steyr im heutigen Heimspiel gegen Amstetten den Platz am Tabellenende wieder abgeben? Seit der vergangenen Runde haben die Rotweißen nach der 1:2-Niederlage bei den Amateuren von Rapid Wien die rote Laterne in der 2. Fußball-Liga inne – heute könnte das Team von Trainer Daniel Madlener mit einem Sieg gegen die Niederösterreicher zumindest die zweiten Mannschaften der Wiener Austria und von Sturm Graz wieder hinter sich lassen.

"Momentan ist die Situation sehr schwierig, aber gerade wenn es aussichtslos erscheint, ist viel möglich", sagt Vorwärts-Coach Madlener, der heute wieder auf ein spezielles Duo hofft: Tobias Pellegrini und Gerhard Dombaxi. Sowohl Stürmer Pellegrini als auch Flügelspieler Dombaxi zählten zuletzt kaum zum Stammpersonal – obwohl sie die besten Torschützen der Steyrer sind. Pellegrini traf für die schwächste Offensive der zweithöchsten Spielklasse fünf Mal und steuerte drei Assists bei, Dombaxi kommt auf vier Treffer und eine Vorlage. "Das spricht für sie, deshalb werden sie heute auch wieder beginnen", verrät Madlener.

Zwei Bankwärmer sollen in Steyr also den Erfolg zurückbringen. Auch Alem Pasic wird nach seiner Sperre heute wieder von Anfang an dabei sein. Stürmer Faris Zubanovic fällt hingegen weiter aus.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger