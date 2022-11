Wie die Flugroute von Sturm Graz auch Steyr hilft

Es ist sicher kein Nachteil, dass Europacup-Teilnehmer Sturm Graz vor dem heutigen Heimspiel von Fußball-Zweitligist Vorwärts Steyr gegen dessen Amateurteam einige Flugmeilen gesammelt hat. Auch wenn das Madlener-Team heute nur gegen die zweite Mannschaft der Grazer antritt – die Reisestrapazen der schwarz-weißen Kampfmannschaft in den vergangenen Tagen helfen auch der Vorwärts, denn: Nach dem Europa-League-Aus (0:2) in Dänemark bei Midtjylland flog der Sturm-Tross direkt weiter nach Friedrichshafen, um von dort zum morgigen Bundesliga-Auswärtsspiel in Altach zu reisen. Mit dabei der komplette Kader – und somit mit Mohammed Fuseini, Dominik Oroz oder Vesel Demaku auch einige Kicker, die in dieser Saison schon beim zweiten Team dabei waren, heute gegen Steyr aber fehlen werden: "Wir werden uns dem stellen, was kommt. Wir benötigen eine Energieleistung, um aus unserer schwierigen Situation herauszukommen", sagt Steyr-Coach Madlener. (rawa)