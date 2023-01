Wandervogel wird neuer Vorwärts-Stürmer

Mit Kubilay Yilmaz kommt ein erfahrener Stürmer an die Volksstraße. Der 26-Jährige wird die Rückennummer 54 tragen. Er unterschreibt für eineinhalb Jahre bis Sommer 2024. Der Österreicher ist in seiner bisherigen Karriere bereits viel herumgekommen, hat Erfahrungen in Tschechien, der Slowakei, der Türkei und Polen gesammelt. Bei Spartak Trnava war er dreimal im Kader der Europa League Mannschaft (2018/19), schoss beim 1:0-Erfolg gegen Fenerbahce Istanbul sogar das entscheidende Tor für Spartak Trnava.

„Kubilay ist im besten Fußballeralter und hat bereits internationale Erfahrungen gesammelt. Qualitative österreichische Stürmer gibt es nur wenige, die für uns darstellbar sind“, so der sportlicher Leiter Jürgen Tröscher. „Deswegen haben wir uns bereits im Sommer mit der Personalie beschäftigt, nun war die Zeit reif. Im Probetraining hat er in kurzer Zeit gezeigt, dass uns seine Stärken helfen können. Obwohl er sich selbst nicht als klassischer Neuner sieht, merkt man sofort, dass er aus sehr körperlichen Ligen kommt und sich auch in der Box unter Druck behaupten kann. Dennoch darf man nicht vergessen, dass er ein halbes Jahr nicht gespielt hat und wir ihm auch Zeit geben müssen, dass er sein volles Potential ausspielen kann.“

„Mein erster Eindruck von der Vorwärts war sehr positiv. Ich freue mich hier nun meine erste Profistation in Österreich zu haben. Angebote von österreichischen Vereinen gab es in der Vergangenheit immer wieder mal. Jetzt passt es“, freut sich Kubilay Yilmaz über sein Engagement. „Als Mannschaft wollen wir natürlich Richtung Tabellenmitte. Persönlich möchte ich der Mannschaft dabei so viel wie möglich helfen.“

