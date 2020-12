Vorwärts überraschte, Schiedsrichter humpelte

Peinlich und kein gutes Zeichen für die Wertigkeit der zweiten Fußball-Liga waren die äußeren Umstände beim gestrigen 0:1 (0:0) des FC Blau-Weiß Linz in Lafnitz. Da hatte sich Referee Alain Kiljas bereits in der Schluss-Viertelstunde der ersten Halbzeit eine Muskelverletzung zugezogen. Auch deshalb wurde die Halbzeit-Pause unfreiwillig verlängert. Weil es keinen vierten Offiziellen in der zweiten Liga gibt, humpelte Kiljas in Halbzeit zwei als Assistent an der Linie weiter. Einen Ersatz konnte oder wollte man in der Halbzeit nicht auftreiben. Blau-Weiß-Routinier Lukas Tursch: "Uns wurde in der Halbzeit gesagt, dass beim ÖFB nachgefragt wurde und gesagt wurde, dass man nicht irgendjemanden auf die Linie stellen kann. Es reicht, wenn der Linienrichter auf und ab humpelt, nicht auf der Höhe ist und dann halt das eine oder andere Abseits übersieht …" Die Lafnitzer sind jetzt an der Spitze – und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf Austria Klagenfurt – den ersten aufstiegsberechtigten Zweitligisten.

Vorwärts entzauberte Ersten

Die Tabellenführung hat Lafnitz dem SK Vorwärts Steyr zu verdanken. Mit Michael Drgas Goldtor (44.) zum 1:0-Sieg stürzte Vorwärts Steyr den FC Liefering von der Tabellenspitze. Vor allem beim Personalaufwand – die Jung-Bullen benötigen mit acht Millionen Euro fast das Zehnfache von Steyr – trennen die Vereine Welten. Die Salzburger stellen Toptalente und Vollprofis – in Steyr ist der Kick nur "Nebensache": Josip Martinovic arbeitet als Produktionsmitarbeiter, Kapitän Thomas Himmelfreundpointner sitzt tagsüber im Büro. Insgesamt haben die Rotjacken nur fünf Vollprofis im Kader. Drei Startelf-Spieler haben nicht einmal eine Akademieausbildung: Einser-Tormann Bernhard Staudinger machte über Losenstein und St. Ulrich den Weg nach Steyr, Verteidiger Alem Pasic (kam 2018 von Sierning) und Kapitän Thomas Himmelfreundpointner (Losenstein, Sierning, St. Florian) ebneten sich ebenfalls den Weg aus dem Unterhaus in Liga zwei. "Wir zeigen es vor, dass es auch einen zweiten Weg in die Bundesliga gibt", sagt Vorwärts-Trainer Andreas Milot.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at

