Vorwärts-Trainer bläst seinen Kickern den Marsch - mit einer Trompete

Daniel Madlener ist definitiv kein Trainer wie jeder andere – das haben mittlerweile auch seine Kicker von Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr mitbekommen. Vor dem heutigen so wichtigen Heimspiel des Schlusslichts in der 2. Fußball-Liga gegen die Young Violets (18.10 Uhr, ORF Sport+) griff der 58-Jährige wieder einmal in die Trickkiste: Bei einer Kabinenansprache während dieser Trainingswoche sagte Madlener zu seinem Team, anspielend auf die Wichtigkeit des heutigen direkten Duells gegen den Zweitliga-Vorletzten aus Wien: "Ein anderer Trainer würde euch in dieser Situation den Marsch blasen."Woraufhin Madlener den Raum verlassen hatte und kurz darauf zurückkehrte – mit dabei: eine Trompete, mit der er seinen Kickern symbolisch den Marsch blies.

Es war nicht die erste unkonventionelle Maßnahme, mit der er sein Team anzuspornen versuchte: Madlener verkleidete sich in seiner Trainer-Karriere bereits einmal als Koch und servierte seinen Schützlingen jene Zutaten, die es für einen Sieg braucht. Kurz nach seinem Antritt 2021 in Steyr nahm der Vorarlberger eine Computertastatur mit in die Kabine. Jeder Spieler musste die "Entfernen-Taste" drücken, um die vorausgehenden, erfolglosen Wochen zu vergessen. Einmal bot er seinen Kickern vor einem Spiel sogar einen Schluck aus einer Whiskey-Flasche an, um die Angst vor dem Gegner zu überwinden.

Dieses Mal wurde er zum Musiker – statt Tönen soll sein Team heute ins Tor treffen. "Es ist ein erstes Finalspiel, in dem wir unsere Überzeugung und Energie wieder auf den Platz bringen müssen", sagt Madlener, der auf den zuletzt gesperrten Alberto Prada und den angeschlagenen Sven Sprangler wieder zurückgreifen kann.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger