Vorwärts Steyr und Horn trennten sich 2:2

Im Nachtragsspiel der 16. Runde gingen die Hausherren in der 21. Minute durch Christopher Kröhn in Führung, den Niederösterreichern gelang dank Treffern von Marco Siverio (28.) und Denizcan Cosgun (51.) die vermeintliche Wende.

Doch ein umstrittener, von Can Alak verwandelter Elfmeter (79.) bescherte Steyr doch noch einen Punkt, womit die Oberösterreicher seit vier Runden ungeschlagen sind und die Rote Laterne aufgrund der besseren Tordifferenz an die Juniors OÖ abgaben. Die Horner wiederum schrieben nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge wieder an.