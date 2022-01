Vorwärts Steyr startete mit drei Corona-Fällen

Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr begann heute die Vorbereitung für das Frühjahr in der 2. Liga - und das dezimiert: Drei Kicker fehlten zum Auftakt aufgrund eines positiven Coronatests.

In den kommenden Wochen dürfte sich der Kader des Teams von Trainer Daniel Madlener weiter verkleinern: Vor dem Rückrunden-Ankick sollen insgesamt sechs Spieler abgegeben werden. Von einem Duo hat man sich bereits getrennt: Die Verträge von Aleksandar Demonjic und Chukwubuikem Ikwuemesi wurden bereits aufgelöst. Bei beiden hatte ein Sponsor die Verpflichtung ermöglicht, dieser zog sich zurück. Vier weitere Spieler könnten folgen - Ivan Sarcevic, David Paz und Josip Martinovic gehören unter anderem zu den Wackelkandidaten.

Erst dann könnte man auf der Zugangsseite aktiv werden. Trainer Daniel Madlener: „Wir haben zwei bis drei gute Optionen auf dem Radar.“ Mit Luca Mayr-Fälten und Can Alak wurden zwei Winter-Transfers getätigt, zudem ist auch Michael Halbartschlager nach seinem Kreuzbandriss heute wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Ab der kommenden Woche dürfte auch der eine oder andere Testspieler in Steyr andocken.