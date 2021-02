Vorwärts Steyr plant Liga-Heimspiele in Vöcklabruck

In der kommenden Woche geht es auch für Blau-Weiß Linz, Vorwärts Steyr und den FC Juniors OÖ in der 2. Fußball-Liga wieder mit dem Liga-Alltag los. Gestern probte das Trio den Ernstfall.

Vorwärts Steyr gewann den Probegalopp beim FC Blau-Weiß Linz mit 3:1 (Tore: Mustecic, Drga, Wimmer; Schubert). Daheim werden die Steyrer wohl länger nicht spielen: Die Heimspiele gegen die Young Violets (19. Februar) und den GAK (12. März) dürften wohl 75 Kilometer vom eigenen Stadion entfernt in Vöcklabruck angepfiffen werden. Der Grund: Der Rasen in Steyr befindet sich in einem extrem schlechten Zustand und soll vorerst geschont werden. Im Sommer wird das Grün dann endlich saniert. Heute laufen sich die Steyrer in Ried gegen die U18 der Akademie warm (12 Uhr).

Auch der gestrige Gegner Blau-Weiß hat ein Stadionproblem: Die Linzer ziehen aufgrund der Baustelle auf der Gugl ja auf die Verbandsanlage um – können dort vor dem Heimauftakt am 19. Februar gegen Liefering aber weder trainieren, noch spielen.

Premiere beim ersten Heimspiel

"Die Anlage gehört dem LASK, wir dürfen nur unsere Liga-Partien dort austragen", erklärte Blau-Weiß-Linz-Trainer Ronny Brunmayr, dessen Team gestern im Donauparkstadion testete. Die Konstellation ist Brunmayr gewohnt: "Auch im Linzer Stadion konnten wir kein einziges Abschlusstraining auf dem Hauptfeld bestreiten."

Heimrecht hat das oberösterreichische Trio erst in der zweiten Frühjahrsrunde. Blau-Weiß Linz gastiert am kommenden Freitag bei den Young Violets, Steyr muss nach Innsbruck. Der FC Juniors OÖ spielt bei Tabellenführer Lafnitz. Gestern verloren die Paschinger die Generalprobe bei Ligakonkurrent Amstetten nach vier Mal 35 Minuten mit 0:1. (rawa)

