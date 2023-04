Vorwärts Steyr neues Schlusslicht: "Keiner hat einen Freibrief"

Jetzt müssen die Alarmglocken bei Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr endgültig schrillen: Die Rotweißen sind nach der 1:2-Niederlage bei den Amateuren von Rapid Wien neues Tabellenschlusslicht. "Das Ergebnis entspricht nicht ganz den Leistungen", ärgerte sich Vorwärts-Coach Daniel Madlener. Am Dienstag hat sein Team die Chance, zumindest den letzten Platz wieder abzugeben: Steyr empfängt im dritten Nachtragsversuch Amstetten (18.30 Uhr, Liwest-Arena).

"Das Amstetten-Spiel wird schon richtig wichtig", weiß auch Sportchef Gerald Perzy, für den eine Trainerdiskussion aktuell aber noch nicht zur Debatte steht: "Wir wollen mit unserem Trainer auch einmal eine Schwäche-Phase gemeinsam bewältigen." Aber auch der 55-Jährige weiß: "Einen Freibrief gibt es natürlich für niemanden."

Steyrs Leistungen sind ja keineswegs schlecht – das sieht wie Madlener auch Perzy ähnlich: "Die ersten 20 Minuten gegen Rapid haben mir nicht gefallen, dann sind wir aber gut in das Spiel gekommen. Wir hatten dann auch die große Chance auf den Ausgleich, bekommen im Gegenzug aber das 0:2. Nach den Spielen gratuliert uns immer jeder zur Leistung, jetzt müssen aber auch endlich Punkte her." Vielleicht wählt der Klub auch die falsche Spielweise? Bei Madlener steht vor allem der spielerische Aspekt im Vordergrund – ob sich der mit beinhartem Abstiegskampf vereinen lässt? Perzy: "Wir wollen nicht wie eine typische Abstiegsmannschaft agieren, an der Umsetzung fehlt nicht viel."

Ronivaldo als Lebensversicherung

In den oberen Tabellenregionen bleibt es weiter bei einem Dreikampf um den Titel: Nachdem schon am Freitag Leader St. Pölten mit dem 2:0-Heimsieg gegen die Admira vorgelegt hatte, sind am Samstag der Zweite Blau-Weiß Linz mit dem 1:0 gegen Dornbirn und heute der Dritte GAK (3:2 bei Lafnitz) nachgezogen. Zur blau-weißen Lebensversicherung mutiert aktuell immer mehr Torjäger Ronivaldo: Das Goldtor gegen die Vorarlberger war sein bereits 14. Saisontreffer. In den jüngsten fünf Duellen traf der 34-Jährige sieben Mal, insgesamt erzielte er im Frühjahr schon neun Tore.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger